Режиссера и актера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с артистом состоится в четверг, 8 июля, в Центральном доме кинематографистов.

Сегодня, 5 июля, Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Артисту был 81 год.

Известно, что режиссера госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью 22 июня в московскую больницу. В ней он и скончался.

Стоит отметить, что жена артиста, актриса Вера Алентова также находится в больнице с Covid-19.

Владимир Меньшов был не только гениальным актером, но и режисером.

Он снял фильмы, которые известны каждому. Среди них, Москва слезам не верит, Любовь и голуби, Зависть богов и многие другие. Фильмографию режиссера Владимира Меньшова — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Мосфильм