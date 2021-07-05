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Каріна Зуєва |

Стало известно, где похоронят Владимира Меньшова

де поховають Володимира Меньшова

Режиссера и актера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с артистом состоится в четверг, 8 июля, в Центральном доме кинематографистов.

Сегодня, 5 июля, Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Артисту был 81 год.

Известно, что режиссера госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью 22 июня в московскую больницу. В ней он и скончался.

Стоит отметить, что жена артиста, актриса Вера Алентова также находится в больнице с Covid-19.

Владимир Меньшов был не только гениальным актером, но и режисером.

Он снял фильмы, которые известны каждому. Среди них, Москва слезам не верит, Любовь и голуби, Зависть богов и многие другие. Фильмографию режиссера Владимира Меньшова — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Мосфильм

Источник: ТАСС

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