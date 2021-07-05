Режиссера и актера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с артистом состоится в четверг, 8 июля, в Центральном доме кинематографистов.
Сегодня, 5 июля, Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Артисту был 81 год.
Известно, что режиссера госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью 22 июня в московскую больницу. В ней он и скончался.
Стоит отметить, что жена артиста, актриса Вера Алентова также находится в больнице с Covid-19.
Владимир Меньшов был не только гениальным актером, но и режисером.
Он снял фильмы, которые известны каждому. Среди них, Москва слезам не верит, Любовь и голуби, Зависть богов и многие другие. Фильмографию режиссера Владимира Меньшова — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Мосфильм