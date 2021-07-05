Выступление украинской певицы Тины Кароль на музыкальном фестивале Atlas Weekend Friends Edition будет транслироваться на ее Youtube-канале.

Уже сегодня, 5 июля, Тина Кароль выйдет на главную сцену (Main stage) фестиваля Atlas Weekend 2021. Артистка появится перед зрителями в 22.15.

Посмотреть выступление Тины Кароль на Atlas Weekend можно будет на ее Youtube-канале. Его будут транслировать в прямом эфире.

Онлайн-трансляция выступления Тины Кароль на Atlas Weekend 2021

Исполнительница является одним из хедлайнеров Atlas Weekend 2021. Также она появится на сцене фестиваля 6 июля.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что Тина Кароль готовит эксклюзивное cyber show.

— Тина устроит на фестивале настоящий двухдневный скандал. На одной сцене с украинской поп-дивой сыграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, — написали организаторы.

Стоит отметить, что вход на Atlas Weekend 5 и 6 июля свободный, однако необходима предварительная регистрация. Это сделано для того, чтобы не было большого скопления людей.

Также в эти дни на главной сцене перед зрителями появятся Mozgi, Настя Каменских (NK), Надя Дорофеева, Вопли Видоплясова, Виталий Козловский, Владимир Дантес, Alyosha, Анна Тринчер и другие.

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Фото: Антон Кулаковский