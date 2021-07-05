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Марина Корзун |

У Собчак перепутали Полякову с российской актрисой. Найдите королеву ночи (ТЕСТ)

Оля Полякова

5 июля на YouTube-канале Осторожно, Собчак вышло интервью с Валерием Меладзе. Правда редакторы допустили конфуз и перепутали фото Оли Поляковой с однофамилицей — российской актрисой Полей Поляковой.

Пока Меладзе комментировал секс-скандал вокруг брата Константина и причастность Поляковой к этой истории, зрителям показали скриншот новости с заголовком “Певица Ольга Полякова рассказала, что Меладзе предлагал ей интим”.

певица "оля полякова"

Правда на фото изображена совсем другая женщина — российская актриса Поля Полякова.

Интересно, что далее в интервью редакторы не ошиблись и показали кадры с выступления нашей королевы ночи.

Полякову переплутали з російською акторкою в інтерв'ю Собчак

Что известно о Поле Поляковой? 

Настоящее имя актрисы — Ольга Полякова, она родилась 1 августа 1983 года.

В 2007 году она сыграла главную роль в фильме Павла Санаева Нулевой километр, а в 2011 — засветилась в сериалах Иван и Толян, Москва. Три вокзала, Отражение. Особую популярность получила после роли Нелли в мистическом молодежном проекте Закрытая школа.

Сейчас Поля Полякова часто выступает в качестве продюсера, а также занимается съемками кино.

А вы узнаете королеву ночи среди Поляковых? 

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