Российский исполнитель Валерий Меладзе высказался по поводу обвинений своего родного брата Константина в сексуальных домогательствах.

В интервью Ксении Собчак певец заявил, что Костя не делал никому непристойных предложений, поскольку он самодостаточный и интеллигентный человек.

Валерий отметил, что Ани Лорак, которая намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, не входила в сферу интересов Кости. Возможно, своими высказываниями она хотела отомстить продюсеру за прекращение сотрудничества.

— Он настолько скромный, интеллигентный человек, он настолько трепетно ​​относится к женщинам. Он может написать женщине стихи, может сделать хороший поступок. Но намекать на непристойные предложения он не мог. Этого просто не могло быть. Более того, если спросить Ани Лорак, она сама не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула, — сказал Валерий.

Кроме этого, исполнитель прокомментировал заявление Оли Поляковой, которая рассказала о домогательствах Меладзе.

Он назвал Полякову “фриком”, а также сравнил певицу с Сергеем Зверевым.

— Во-первых, это фрик, а не исполнительница. Полякова запомнилась мне тем, что ходила в купальнике в общественных местах и ​​с короной на голове, как Сергей Зверев. Их обвинения — это тупое тиражирование того, что где-то уже прокатило, — добавил Валерий.

Стоит отметить, что редакторы YouTube-канала Осторожно: Собчак перепутали фото Оли Поляковой. Они показали зрителям фотографию другой женщины.

Валерий Меладзе подытожил, что скандальные заявления невозможно доказать, поэтому это пустая трата времени.

Но в любом случае певец всегда будет поддерживать своего брата, поскольку уверен, что в его окружении харассмента не могло быть.

Напомним, что Константин Меладзе оказался в центре секс-скандала в апреле 2021 года. Кроме Ани Лорак и Оли Поляковой, откровенными подробностями поразила сеть экс-участница группы ВИА Гра Татьяна Найник, которая обвинила Меладзе в домогательствах.

Она публично рассказала, как после очередного концерта Константин посадил ее на колени и взял за нижнюю часть бедра. Певица отметила, что интима между ней и продюсером не было.

Однако есть звезды, которые поддержали Константина Меладзе. Среди них Светлана Лобода, Надежда Мейхер и Анастасия Приходько.

Фото: Meladzemusic