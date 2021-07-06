39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс планирует завершить свою карьеру.

Об этом сообщил менеджер знаменитости Ларри Рудольф, который уходит со своего поста. По словам Рудольфа, он не общался со звездой уже больше двух лет, а во время их последнего разговора исполнительница изъявила желание уйти на отдых на неопределенный срок.

Узнав о завершении карьеры Бритни, он решил уволиться после 25-летнего сотрудничества.

Об увольнении он рассказал в письме отцу и временному опекуну Бритни — Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери. Отец еще в сентябре уступил Джоди контроль над личной жизнью и здоровьем Бритни, оставив за собой право распоряжаться финансами.

По словам Ларри, после продолжительного сотрудничества его профессиональные услуги Бритни больше не нужны. Он добавил, что гордится тем, что они сделали за 25 лет совместной работы, и предложил свою помощь в случае необходимости.

Сама Бритни Спирс пока никак не комментирует заявление менеджера о завершении ее карьеры.

Бритни Спирс и опека отца

Бритни Спирс с 2007 года находится под опекой своего отца, который на протяжении многих лет контролировал ее личную жизнь и финансы.

С августа 2020 года звезда пытается лишить отца статуса опекуна, который пообещал защитить ее от корыстных людей. Новости о Бритни и ее ситуации с опекунством вызвали настоящий ажиотаж в сети, фанаты певицы видят в ее странных постах в Instagram якобы зашифрованные сообщения с просьбой о помощи.

Суд отказал Бритни Спирс в отстранении ее отца от опекунства. Знаменитость хотела, чтобы единственным ее опекуном назначили частный многосемейный офис. На данный момент опекуном остается ее отец — Джейми Спирс.