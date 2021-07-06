Поцелуй украинского певца Melovin с парнем на сцене Atlas Weekend 2021 не показали в эфире, потому что о намерениях артиста не было известно во время утверждения сценического плана концерта.

На телеканале М1 отметили, что речь идет сугубо о профессиональном подходе со стороны команды исполнителя. Сценический план концерта и телеэфира формируется и утверждается заранее. Таким образом формируется ежесекундный график прямого эфира.

— Все постановки артистов во время телесъемки концертных выступлений обсуждаются их менеджментом с телеканалом заранее. Представители менеджмента Melovin в полной мере не поставили в известность о своих планах, предоставив информацию только о пиротехническом шоу, — сказали на М1.

Полную версию выступления артиста М1 пообещали выложить на Youtube-канале 6 июля.

В свою очередь гендиректор М1 Сергей Перцев отметил, что канал не имеет ничего против выбора каждого человека.

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— Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение, о них надо сообщать заранее. Какой же это каминг-аут, если режиссер ПТС о нем не знал? Как говорится, как каминг-аут подготовишь, так на нем и поплывешь… А о том, что М1 что-то там вырезал или имеет личное отношение к жизни людей, было реально обидно, — написал он в Facebook.

Вчера, 5 июля, на сцене Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут, поцеловав сначала девушку, а потом парня. После певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества.

Исполнитель сказал, что для него не имеет значения вера или пол, ведь любить нужно человека, тело и душу.

Фото: Melovin