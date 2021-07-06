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Каріна Зуєва |

“Фрики” — это вы: как в сети отреагировали на интервью Валерия Меладзе

Валерій Меладзе

Пользователи сети возмутились интервью Валерия Меладзе, которое он дал российской телеведущей Ксении Собчак.

Особенно их обозлили гомофобные и политические высказывания артиста. А также то, что он назвал певицу Олю Полякову “фриком”, сравнив ее с Сергеем Зверевым.

  • Разочаровалась в Меладзе дважды. Нельзя давать мужчине столько шансов.
  • В ситуации с Меладзе я как-то не особо удивлена, чего вы ждали от человека, выступавшего на дне рождения сына Лукашенко?
  • Посмотрел интервью Валеры Меладзе в программе Осторожно, Собчак. Все-таки ему лучше петь всеми любимые песни, а не разговаривать.
  • Меладзе у Собчак — это полнейший стыд.
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
”Фрики” — это вы: как в сети отреагировали на интервью Валерия Меладзе / 4 фотографии

Не менее поклонников творчества Валерия Меладзе возмутили его слова о том, что пусть лучше гомосексуалист воспевает любовь к женщине, нежели к мужчине.

Есть и те, кто сказал, что не перестанет слушать песни Меладзе только потому, что он не воспринимает ЛГБТ.

Также интервью артиста обозлило поклонников украинской певицы Оли Поляковой, которая уже ответила Меладзе и задала немало политических вопросов.

  • С Олей Поляковой некрасиво получилось, ответьте на ее вопросы. Она талантливый исполнитель.
  • Так разочаровалась в вас.
  • Оля Полякова лучшая и сказала все по факту… Вам бы у нее поучиться и научить группу (ВИА Гра, — Ред.) своего брата, вот там настоящие “фрики”.
  • Она талантливая и голосистая певица, в отличии от вас не поет под фонограмму. — Пишут поклонники Поляковой.
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
реакція мережі на інтерв'ю валерія меладзе
”Фрики” — это вы: как в сети отреагировали на интервью Валерия Меладзе / 5 фотографий

5 июля на Youtube-канале Осторожно, Собчак вышло большое интервью Валерия Меладзе, в котором он высказался по поводу обвинений своего родного брата Константина в сексуальных домогательствах.

По его словам, Меладзе старший никому не делал непристойных предложений, поскольку является самодостаточным и интеллигентным человеком.

Также он подчеркнул, что Ани Лорак, которая намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, не интересовала Костю как девушка.

Ко всему прочему, Валерий прокомментировал заявление Оли Поляковой, которая рассказала о домогательствах Меладзе. И сказал, что она запомнилась ему тем, что ходила в купальнике в общественных местах и ​​с короной на голове.

Фото: Валерий Меладзе

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