Пользователи сети возмутились интервью Валерия Меладзе, которое он дал российской телеведущей Ксении Собчак.

Особенно их обозлили гомофобные и политические высказывания артиста. А также то, что он назвал певицу Олю Полякову “фриком”, сравнив ее с Сергеем Зверевым.

Разочаровалась в Меладзе дважды. Нельзя давать мужчине столько шансов.

В ситуации с Меладзе я как-то не особо удивлена, чего вы ждали от человека, выступавшего на дне рождения сына Лукашенко?

Посмотрел интервью Валеры Меладзе в программе Осторожно, Собчак. Все-таки ему лучше петь всеми любимые песни, а не разговаривать.

Меладзе у Собчак — это полнейший стыд.

”Фрики” — это вы: как в сети отреагировали на интервью Валерия Меладзе / 4 фотографии

Не менее поклонников творчества Валерия Меладзе возмутили его слова о том, что пусть лучше гомосексуалист воспевает любовь к женщине, нежели к мужчине.

Меладзе в интервью Собчак сказал, что «мир станет хуже, чем он есть», если мужчина будет петь о любви к мужчине. Может быть, мир делают хуже такие как Меладзе, который восемь лет жене изменял и детей бросил? Почему геи должны воспевать любовь к женщине, если любят мужчин? pic.twitter.com/R2YOEArJ13 — Кирилл ????️‍???? (@KirGoryacheff) July 5, 2021

Есть и те, кто сказал, что не перестанет слушать песни Меладзе только потому, что он не воспринимает ЛГБТ.

Я нормально отношусь к лгбт

Но творчество #Меладзе я не перестану любить только потому,что он не воспринимает лгбт.

Люди успокойтесь,уже маразм серьезно — exposito (@exposit49698238) July 5, 2021

Также интервью артиста обозлило поклонников украинской певицы Оли Поляковой, которая уже ответила Меладзе и задала немало политических вопросов.

С Олей Поляковой некрасиво получилось, ответьте на ее вопросы. Она талантливый исполнитель.

Так разочаровалась в вас.

Оля Полякова лучшая и сказала все по факту… Вам бы у нее поучиться и научить группу (ВИА Гра, — Ред. ) своего брата, вот там настоящие “фрики”.

) своего брата, вот там настоящие “фрики”. Она талантливая и голосистая певица, в отличии от вас не поет под фонограмму. — Пишут поклонники Поляковой.

”Фрики” — это вы: как в сети отреагировали на интервью Валерия Меладзе / 5 фотографий

5 июля на Youtube-канале Осторожно, Собчак вышло большое интервью Валерия Меладзе, в котором он высказался по поводу обвинений своего родного брата Константина в сексуальных домогательствах.

По его словам, Меладзе старший никому не делал непристойных предложений, поскольку является самодостаточным и интеллигентным человеком.

Также он подчеркнул, что Ани Лорак, которая намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, не интересовала Костю как девушка.

Ко всему прочему, Валерий прокомментировал заявление Оли Поляковой, которая рассказала о домогательствах Меладзе. И сказал, что она запомнилась ему тем, что ходила в купальнике в общественных местах и ​​с короной на голове.

Фото: Валерий Меладзе