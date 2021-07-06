Певец Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) стал первым украинским артистом, который публично сделал каминг-аут.
5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin поцеловал сначала девушку, а потом парня. После этого он поднял флаг ЛГБТ-сообщества, таким образом певец заявил о своей бисексуальности.
На личной странице в Instagram артист отметил, что на сцене он показал свою сущность.
— Для меня не имеет значения цвет кожи, вера или пол, так как нужно любить человека, тело и душу, — добавил певец.
Как в сети отреагировали на каминг-аут Melovin и почему поцелуй не показали по телевизору — читайте далее в материале.
Каминг-аут Melovin — видео
Известно, что свой каминг-аут Melovin готовил несколько месяцев вместе с командой Kyivpride. Сначала артист планировал рассказать о бисексуальности в День борьбы с гомофобией 17 мая, но позже передумал.
Парня для поцелуя на сцене Atlas Weekend искали специально.
— На днях команда певца обратилась к нам за помощью, чтобы найти ребят, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. Мы подобрали для шоу парня.
Девушку, модель Марго из телешоу Топ-модель по-украински, Мел пригласил сам. Она уже снималась в одном из его последних клипов, где был намек на ЛГБТ, — рассказала соучредитель Ukrainepride София Лапина.
Почему каминг-аут вырезали из эфира
Поцелуй Melovin с парнем не показали в эфире телеканала M1, что очень возмутило певца и его поклонников.
Как объяснил гендиректор М1 Сергей Перцев, причиной стало то, что о намерениях артиста не было известно при утверждении сценического плана концерта.
Он добавил, что это никоим образом не связано с личным отношением к бисексуальности певца.
Более того, медиагруппа StarLightMedia, в которую входит телеканал M1, поддерживает каминг-аут артиста.
— Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине.
Надеемся, что это станет началом нового уровня безопасности, диалога и защиты прав и возможностей ЛГБТ+ сообщества в Украине, — говорится в сообщении StarLightMedia.
Реакция фанатов
Несмотря на то, что мы живем в демократическом обществе, в сети заявление певца восприняли весьма неоднозначно.
В комментариях под публикацией с поцелуем Melovin пользователи разделились на два лагеря. Одни поддерживают артиста и восхищаются его смелостью.
- Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя!
- Неожиданно, но вау.
- В нашей стране нужно иметь невероятную смелость, чтобы заявить о себе, о своей свободе. Но ты это сделал!
- Это было сильно. Гордость и бесконечная любовь.
- Это нереально крутой и смелый поступок.
- Молодец. Горжусь!
Защитник прав ЛГБТ Зорян Кись считает признание Melovin хорошей тенденцией.
— Кажется, это первый каминг-аут украинской звезды, и первое заявление мощной медиагруппы в поддержку этого каминг-аута. Возможно, еще рано говорить, что лед тронулся, но тенденция мне нравится, — написал он.
Среди звезд на защиту певца стала Холостячка Злата Огневич.
— Мел, поддерживаю! Свобода быть собой — высшая ценность, — написала Злата.
Также каминг-аут Melovin поддержали ведущий Слава Демин и певица Алина Паш.
Однако другая часть пользователей негативно отреагировала на каминг-аут артиста. Они уверены, что поступок Melovin негативно повлияет на его семью и детей, которые увидят видео выступления.
- Бедные твои родители. Вот, что я могу сказать.
- Позор на всю страну. Бедная твоя семья.
- Для чего это все показывать?
- Это было лишним, для чего провоцировать конфликт? Тебя смотрят дети.
- Ужас, не ожидала.
- Я не хочу видеть в своей стране такую гадость.
Melovin стал известен после победы в 6 сезоне шоу Х-Фактор. В 2017 году певец с песней Wonder принял участие в нацотборе на Евровидение, но занял лишь третье место.
В 2018 году Melovin во второй раз попробовал свои силы в нацотборе и в конце концов победил. На Евровидение в Португалию он отправился с песней Under The Ladder. В финале Melovin занял 17-е место.
Фото: Melovin