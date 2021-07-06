Певец Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) стал первым украинским артистом, который публично сделал каминг-аут.

5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin поцеловал сначала девушку, а потом парня. После этого он поднял флаг ЛГБТ-сообщества, таким образом певец заявил о своей бисексуальности.

На личной странице в Instagram артист отметил, что на сцене он показал свою сущность.

— Для меня не имеет значения цвет кожи, вера или пол, так как нужно любить человека, тело и душу, — добавил певец.

Как в сети отреагировали на каминг-аут Melovin и почему поцелуй не показали по телевизору — читайте далее в материале.

Каминг-аут Melovin — видео

Известно, что свой каминг-аут Melovin готовил несколько месяцев вместе с командой Kyivpride. Сначала артист планировал рассказать о бисексуальности в День борьбы с гомофобией 17 мая, но позже передумал.

Парня для поцелуя на сцене Atlas Weekend искали специально.

— На днях команда певца обратилась к нам за помощью, чтобы найти ребят, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. Мы подобрали для шоу парня. Девушку, модель Марго из телешоу Топ-модель по-украински, Мел пригласил сам. Она уже снималась в одном из его последних клипов, где был намек на ЛГБТ, — рассказала соучредитель Ukrainepride София Лапина.

Почему каминг-аут вырезали из эфира

Поцелуй Melovin с парнем не показали в эфире телеканала M1, что очень возмутило певца и его поклонников.

Как объяснил гендиректор М1 Сергей Перцев, причиной стало то, что о намерениях артиста не было известно при утверждении сценического плана концерта.

Он добавил, что это никоим образом не связано с личным отношением к бисексуальности певца.

Более того, медиагруппа StarLightMedia, в которую входит телеканал M1, поддерживает каминг-аут артиста.

— Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине. Надеемся, что это станет началом нового уровня безопасности, диалога и защиты прав и возможностей ЛГБТ+ сообщества в Украине, — говорится в сообщении StarLightMedia.

Реакция фанатов

Несмотря на то, что мы живем в демократическом обществе, в сети заявление певца восприняли весьма неоднозначно.

В комментариях под публикацией с поцелуем Melovin пользователи разделились на два лагеря. Одни поддерживают артиста и восхищаются его смелостью.

Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя!

Неожиданно, но вау.

В нашей стране нужно иметь невероятную смелость, чтобы заявить о себе, о своей свободе. Но ты это сделал!

Это было сильно. Гордость и бесконечная любовь.

Это нереально крутой и смелый поступок.

Молодец. Горжусь!

Защитник прав ЛГБТ Зорян Кись считает признание Melovin хорошей тенденцией.

— Кажется, это первый каминг-аут украинской звезды, и первое заявление мощной медиагруппы в поддержку этого каминг-аута. Возможно, еще рано говорить, что лед тронулся, но тенденция мне нравится, — написал он.

Среди звезд на защиту певца стала Холостячка Злата Огневич.

— Мел, поддерживаю! Свобода быть собой — высшая ценность, — написала Злата.

Также каминг-аут Melovin поддержали ведущий Слава Демин и певица Алина Паш.

Однако другая часть пользователей негативно отреагировала на каминг-аут артиста. Они уверены, что поступок Melovin негативно повлияет на его семью и детей, которые увидят видео выступления.

Бедные твои родители. Вот, что я могу сказать.

Позор на всю страну. Бедная твоя семья.

Для чего это все показывать?

Это было лишним, для чего провоцировать конфликт? Тебя смотрят дети.

Ужас, не ожидала.

Я не хочу видеть в своей стране такую ​​гадость.

Melovin стал известен после победы в 6 сезоне шоу Х-Фактор. В 2017 году певец с песней Wonder принял участие в нацотборе на Евровидение, но занял лишь третье место.

В 2018 году Melovin во второй раз попробовал свои силы в нацотборе и в конце концов победил. На Евровидение в Португалию он отправился с песней Under The Ladder. В финале Melovin занял 17-е место.

Фото: Melovin