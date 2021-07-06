Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о своей жене Кристине, гонорарах за корпоративы в $12 тыс и мальчишнике в Дубае.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV он ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Телеведущий признался, что до 24 лет не понимал, чем хочет заниматься. Поэтому самым большим поражением в жизни он называет то, что очень поздно пришел в свою профессию.

Также Остапчук отметил, что до сих пор не имеет собственного жилья, и это его очень беспокоит.

Главным конкурентом по корпоративах для него является Юрий Горбунов. Остапчук не обижается, когда его называют тамадой, а также нормально реагирует на то, что с его шуток иногда не смеются.

После проведения песенного конкурса Евровидение 2017 гонорары Остапчука выросли в 4,5 раза, а самая большая сумма, которую Владимир получал за корпоратив составляет $12 тыс.

Для того, чтобы телеведущий чувствовал себя уверенно, на его банковском счете должно быть около $10-15 тыс.

Владимир отметил, что ему не за что просить прощения у бывшей жены. А самая большая победа в его жизни — это дети.

Остапчук никогда не пользовался эскорт-услугами, а однажды в Дубае он отказался быть ведущим мальчишника с девушками легкого поведения.

Самыми дорогими вещами в его гардеробе являются костюмы, которые стоят от $1,5 до 4 тыс. Телеведущий добавил, что имеет автомобиль Jaguar.

Кроме этого шоумен рассказал о своей жене Кристине.

— Кристина очень вкусно готовит. Она заботливая и любящая, — сказал Владимир.

В украинском шоу-бизнесе телеведущего раздражает то, что звезды обижаются друг на друга.

Фото: Владимир Остапчук