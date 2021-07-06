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Каріна Зуєва |

Первые фото с тайной свадьбы Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Гвен Стефані вийшла заміж

Американская певица Гвен Стефани тайно вышла замуж за своего возлюбленного, кантри-исполнителя Блейка Шелтона. Звезда поделилась первыми фото с торжества.

Пара узаконила свои отношения 3 июля. Об этом сообщила Гвен в Instagram, опубликовав соответствующие видео и фото.

Свадебная церемония, на которую были приглашены только близкие, прошла на ранчо Блейка в Оклахоме (США). Там 45-летний исполнитель ранее построил часовню специально для торжества.

Для свадьбы 51-летняя Гвен выбрала два белых платья от американского дизайнера Веры Вонг.

Первое платье с глубоким, откровенным декольте и длинным подолом. Также Гвен надела фату.

Второй наряд — мини-платье с пышной юбкой.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году, когда были наставниками американского Голоса. На то время оба уже были разведены: Блейк — с Мирандой Ламберт, а Гвен — с Гэвином Россдейлом.

В октябре 2020 года Гвен Стефани и Блейк Шелтон объявили о помолвке. От первого брака с британским музыкантом Гэвином Россдэйлом у Гвен есть трое сыновей.

Фото: Depositphotos

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