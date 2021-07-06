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Валентина Чорна |

Умер легендарный музыкант Дживан Гаспарян

Музыкант Дживан Гаспарян

Армянский музыкант и композитор Дживан Гаспарян умер на 92-м году жизни. Трагическую новость сообщил внук звезды на личной странице в Facebook.

Причина смерти музыканта пока остается неизвестной.

Мир сегодня понес невосполнимую утрату. Он был не просто культовой личностью, но и прекрасной душой. Покойся с миром, — написал внук Гаспаряна.

Дживан Гаспарян с детства играл на дудуке — национальном армянском музыкальном инструменте.

Впоследствии он начал выступать с концертами и исполнять композиции для кинофильмов.

Мелодии Гаспаряна можно услышать в таких лентах как Последнее искушение Христа, Гладиатор, Код да Винчи и Хроники Нарнии.

За свою карьеру Дживан записал десятки альбомов традиционной армянской музыки.

В 2017 году его наградили орденом За заслуги перед Отечеством I степени.

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Фото: Getty Images

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