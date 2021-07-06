В США не стало известного голливудского кинорежиссера Ричарда Доннера. Он умер в возрасте 91 года.

Смерть Доннера подтвердила его жена Лорен Шуллер и продюсерская компания Donners’ Company.

Однако причины смерти пока не сообщается.

В молодости мужчина играл в театре. Впоследствии он начал режиссерскую карьеру на телевидении.

Его первый фильм появился в 1962 году — военная драма X-15. Главную роль в этой киноленте сыграл Чарльз Бронсон.

Однако эта драма не принесла Ричарду успеха, и он вернулся к телевизионной работе, где режиссировал, в том числе несколько серий сериала Get Smart.

Уже в 1976 году режиссер сумел снять тот фильм, который принес ему мировую славу. Так, популярность к Доннеру пришла благодаря фильму ужасов Омен.

Также он снял и первый фильм о супергерое Супермен, где главную роль сыграл Кристофер Рив.

Кроме того, Доннер участвовал в создании фильмов Люди Икс и Люди Икс: Начало. Росомаха.

За свою карьеру режиссер успел поработать над несколькими десятками фильмов.

Среди его известных работ — Байки из склепа, Леди-ястреб, Смертельное оружие с Мелом Гибсоном в главной роли, приключенческая комедия Балбесы и тому подобное.