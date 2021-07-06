Знаменитая итальянская певица, актриса, танцовщица и телеведущая Рафаэлла Карра умерла 5 июля после продолжительной болезни на 79-ом году жизни.

Она умерла в римской клинике, где последнее время лечилась, но от какой болезни – не уточняется.

Рафаэллу Карру (настоящее полное имя – Рафаэлла Мария Роберта Пеллони) называли королевой телевидения и иконой итальянской музыки. Хорошо знали ее и в Испании, на Мальте, в Албании, Греции, Латинской Америке. Расцвет популярности певицы пришелся на 1970-1980 годы. Наибольшую известность ей принесла песня A far l’amore comincia tu.

Актриса грала в фильмах Ива Буассе, Стено, Карло Лидзани и других известных режиссеров, среди которых – Долгая ночь сорок третьего года, Товарищи, Селестина.

На телевидении Италии Карра вела программу Amore, благодаря которой были усыновлены свыше 150 тыс. детей.

А в 2013-2016 годах она была наставником в итальянском аналоге музыкального шоу Голос – The Voice of Italy.

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Источник: Corriere della Sera