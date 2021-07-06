Украинская певица и главная героиня реалити-шоу Холостяка 2 Злата Огневич поддержала Melovin после его каминг-аута на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2021.

— Свобода быть собой — самая большая ценность! Я всегда за смелость. Я за правду. У нас в стране нет ни одного артиста, который был бы так откровенен со своей аудиторией, как ты! Люди это чувствуют и люди это ценят, — заявил Огневич.

Она добавила, что, несмотря на негатив, Melovin должен двигаться своим путем.

— Уже вижу сколько негатива выливается на тебя. Не слушай никого. Твой путь прекрасен и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и бесконечно уважаю, — добавила артистка.

Каминг-аут Melovin

5 июля на сцене Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут, поцеловав сначала девушку, а потом парня. После певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества.

Исполнитель сказал, что для него не имеет значения вера или пол, ведь любить нужно человека, тело и душу.

Поцелуй Melovin с парнем не показали в эфире телеканала M1, что очень возмутило певца и его поклонников.

Как объяснил гендиректор М1 Сергей Перцев, причиной стало то, что о намерениях артиста не было известно при утверждении сценического плана концерта.