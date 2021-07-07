6 июля в Каннах состоялось торжественное открытие 74-го международного Каннского кинофестиваля. Традиционно мероприятие началось с торжественной красной дорожки, на которой звезды поражали яркими нарядами от известных брендов.

В прошлом году Каннский фестиваль не проходил из-за пандемии коронавируса. Поэтому в этом году красная дорожка была особенно долгожданной для знаменитостей.

Лучшие наряды Каннского кинофестиваля 2021 — смотрите далее в материале.

Супермодель Белла Хадид для красной дорожки выбрала длинное белое платье от бренда Jean Paul Gaultier.

Свой образ она дополнила обувью на каблуках, массивными серьгами и объемным пучком на голове.

Кстати, в подобном платье позировала Наоми Кэмпбелл в 2002 году во время Недели моды в Париже.

Модель Кэндис Свейнпол появилась на церемонии в блестящем костюме от бренда Etro. Также звезда сделала яркий макияж и добавила массивное колье и серьги.

Актриса Джоди Фостер пришла на мероприятие в наряде от Givenchy. Звезда выбрала длинное белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Марион Котийяр позировала на красной дорожке в серебристом наряде от Chanel. Свой изысканный образ она дополнила туфлями на каблуках и аксессуарами.

В черном пышном платье от Dior на Каннском фестивале появилась Джессика Честейн. Открытые плечи, аксессуары и бордовая помада на губах добавляли ее образу элегантности.

Карла Бруни выбрала платье от Celine нежно голубого оттенка. Наряд она скомбинировала с маленькой сумочкой серебристого цвета и босоножками на каблуках.

Хелен Миррен появилась на открытии Каннского фестиваля в платье желтого цвета от Dolce&Gabbana. Ее образ дополняли солнцезащитные очки, клатч и туфли на каблуках.

Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы вы выбрали лучший наряд красной дорожки Каннского фестиваля 2021.