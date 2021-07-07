Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о депрессии после развода с женой, работе с психологами и долге в 36 млн грн.

В интервью программе Экзамен модельер признался, что пандемия коронавируса изменила его жизнь и стала причиной кризиса в бизнесе и личной жизни.

Сначала Андре Тан был уверен, что карантин продлится две недели. Но через некоторое время после начала пандемии резко упал спрос на одежду дизайнера.

Из-за отсутствия прибыли ему пришлось сократить свою команду и взять долг в 36 млн грн у подрядчиков, которые отшивали его коллекции.

Более того, Андре Тан даже думал о том, чтобы сменить вид деятельности и стать фотографом или дизайнером интерьера.

— Мне было очень трудно, потому что после развода я просто лежал две недели в постели и смотрел в потолок. Это был карантин и было очень страшно. Я вообще думал, что моя жизнь закончилась. Я лежу в квартире своих друзей, которые дали мне пожить временно на две недели, у меня текут слезы. Я не понимаю — у меня есть бизнес или его уже нет, чем я дальше буду заниматься. Это был самый страшный и переломный момент в моей жизни, — поделился дизайнер.

Справиться с проблемами Андре Тану помогла его новая подруга. Именно она настояла на том, чтобы дизайнер обратился за помощью к специалистам.

Андре Тан признался, что работал сразу с двумя психологами.

— Один психолог помогал мне повысить свою самооценку, поскольку с этим у меня были большие проблемы. А другой психолог, он даже больше как коуч, помог мне подняться с дна, — добавил модельер.

Напомним, что Андре Тан сообщил о разводе с женой Алиной Харечко в мае 2021 года. Экс-супруги отметили, что они остались хорошими друзьями.

По словам Андре Тана, причиной разрыва отношений стало то, что любовь закончилась. Но несмотря на развод, между ними осталась дружба, уважение и благодарность.

Фото: Андре Тан