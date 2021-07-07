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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Микола Олефіренко |

Джоди Фостер получила награду на Каннском кинофестивале

Джоди Фостер

Американской актрисе Джоди Фостер вручили почетный приз Каннского фестиваля — Золотую пальмовую ветвь.

Награду знаменитость получила в знак признания ее насыщенного творческого пути. Джоди Фостер стала девятым лауреатом в истории этой премии.

Почетную статуэтку звезде вручил испанский режиссер Педро Альмодовар.

6 июля состоялось открытие 74-го международного кинофестиваля, где звезды и знаменитости мирового кино появились на красной дорожке.

58-летняя актрисса Джоди Фостер покрасовалась перед камерами на дорожке вместе со своей женой Александрой Хедисон.

Для открытия мероприятия звезда выбрала длинное белое платье с открытыми плечами и объемной аппликацией серебряного цвета. Ее жена пришла в вечернем платье свободного кроя с глубоким декольте, дополнив образ золотым клатчем и массивными серьгами.

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На момент получения награды в Каннах, Джоди уже является лауреатом двух премий Оскар, трех премий BAFTA, четырех Золотых глобусов, двух премий Сатурн, а также премии Независимый дух и премии Гильдии киноактеров США.

Каннский кинофестиваль 2021

74-ый международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля, а место проведения осталось неизменным — Дворец фестивалей в Каннах (Франция).

Напомним, что в 2020 году фестиваль отменили из-за ситуации с пандемией, но и в 2021 году престижное мероприятие немного изменило свой формат — гости обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинскую маску даже на улице.

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