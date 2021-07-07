Певица Ани Лорак, которая проживает и активно строит карьеру в России, вновь приехала в Украину.
Артистка поделилась снимком со своей прогулки по Киеву в Instagram. На фото Ани Лорак позирует на фоне здания в черном облегающем платье, солнцезащитных очках и босоножках. В руке у певицы — сумка.
— Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет? — спросила звезда у своих подписчиков.
Кроме того, Лорак сняла видео, в котором еще раз подогрела интерес поклонников своего творчества.
Подписчики артистки предположили, что ее возвращение в Украину связано с выступлением на Atlas Weekend, который сейчас проходит в Киеве и продлится до 11 июля.
- Мы бы очень хотели видеть вас на Atlas Weekend.
- Наконец-то вы в Украине. Хотелось бы скорее тур.
- Ждем концерт в Киеве.
- Крутой перфоманс на Atlas?
- Будет новая песня и клип? — Пишут пользователи сети.
На вопрос одного из подписчиков, неужели это песня на украинском языке, Ани Лорак ответила, что да.
8 июля на сцену Atlas Weekend выйдет Валерий Меладзе. Уже известно, что вместе с ним выступит группа ВИА Гра. Поклонники теряются в догадках: возможно, и Ани Лорак прилетела в Киев не просто так?
В 2010 году артисты спели в дуэте песню Верни мою любовь. Однако в каких отношениях Валерий и Ани Лорак после секс-скандала с Константином Меладзе, неизвестно.
Фото: Ани Лорак