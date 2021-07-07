Певица Ани Лорак, которая проживает и активно строит карьеру в России, вновь приехала в Украину.

Артистка поделилась снимком со своей прогулки по Киеву в Instagram. На фото Ани Лорак позирует на фоне здания в черном облегающем платье, солнцезащитных очках и босоножках. В руке у певицы — сумка.

— Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет? — спросила звезда у своих подписчиков.

Кроме того, Лорак сняла видео, в котором еще раз подогрела интерес поклонников своего творчества.

Подписчики артистки предположили, что ее возвращение в Украину связано с выступлением на Atlas Weekend, который сейчас проходит в Киеве и продлится до 11 июля.

Мы бы очень хотели видеть вас на Atlas Weekend.

Наконец-то вы в Украине. Хотелось бы скорее тур.

Ждем концерт в Киеве.

Крутой перфоманс на Atlas?

Будет новая песня и клип? — Пишут пользователи сети.

На вопрос одного из подписчиков, неужели это песня на украинском языке, Ани Лорак ответила, что да.

8 июля на сцену Atlas Weekend выйдет Валерий Меладзе. Уже известно, что вместе с ним выступит группа ВИА Гра. Поклонники теряются в догадках: возможно, и Ани Лорак прилетела в Киев не просто так?

В 2010 году артисты спели в дуэте песню Верни мою любовь. Однако в каких отношениях Валерий и Ани Лорак после секс-скандала с Константином Меладзе, неизвестно.

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Фото: Ани Лорак