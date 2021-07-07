Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что ее может вывести из себя, а также призналась, вернется ли она в телепередачу Ревизор.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV телеведущая ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Фреймут сказала, что она многогранна, и сама не знает, кем является. Охарактеризовать себя может как справедливую, опрятную и стервозную.

Ольга призналась, что из себя ее могут вывести грязь, пластиковые пакеты в холодильнике, пол кочана капусты и какая-то неизвестная банка в его углу.

Самый ужасный комплимент, который слышала телеведущая, был от ее бывшего.

— Он сказал, что у меня очень большие легкие, — вспоминает Фреймут.

Ольга надеется, что похожа на Мэри Поппинс. Также она призналась, что не преодолела в себе комплекс некрасивого тела, и рассказала, что изменила бы в себе.

— Я изменила бы голос. Хотелось, чтобы он был солидным и уверенным, — сказала Фреймут.

На вопрос о топ-3 самых лучших телеведущих Украины, Ольга сказала, что считает себя таковой, также ей нравится Дмитрий Комаров и Олег Панют.

Ольга поделилась, что за свой проект Ревизор против шефа ей было стыдно. Кроме того, она сказала, что не думает возвращаться на телевидение.

— В последнее время я не нравлюсь себе в кадре, — отметила Фреймут.

Телеведущая сказала, что не вернется в телепередачу Ревизор, потому что такого успеха уже не повторить.

— Я оставлю это в воспоминаниях и не буду его трогать, — подчеркнула Фреймут.

Наибольшим своим достижением телеведущая считает карьеру. А если бы она могла вернуться в прошлое, то не тратила бы свое время на работу официанткой.

Ольга призналась, что ей очень страшно в самолетах, а когда она выезжает из дома, то первым должна увидеть мужчину.

— Если я увижу женщину, то все, — сказала Фреймут.

Поскольку Ольга является коучем по этикету, она подчеркнула, что из украинских политиков поработала бы с Николаем Тищенко.

— Я бы поработала над его ораторским искусством и высказыванием мнения. Я бы его просто просила молчать, — отметила телеведущая.

Наибольшее количество денег сейчас Ольге приносят лекции по этикету, конференции и книги.

Телеведущая призналась, что на самый большой гонорар, который получила за корпоратив, она могла купить квартиру.

Ольга считает, что настоящая женщина должна быть мужчиной, но не показывая это окружающим. Ее больше всего раздражает, когда люди громко кушают.

Она уверена, что ее дети никогда не пройдут мимо чужого горя. А секрет ее счастливого брака — в уважении.

Фото: Ольга Фреймут