Американская певица Билли Айлиш рассказала, что готовится к переезду и боится оставаться одна. Также она поведала, чем ей мешала популярность и почему у нее появлялись суицидальные мысли.

Исполнительница рассказала, что живет с родителями, однако сейчас начала задумываться о переезде, поскольку пора становиться самостоятельной.

— Я очень хочу попробовать жить одна. Я люблю родителей и дома мне хорошо, однако пора стать самостоятельной. Уже почти два года я тайком готовлюсь к этому, — открыла свой секрет Билли.

Также звезда призналась, что она боится оставаться одна и для нее важно, чтобы в доме постоянно кто-то разговаривал.

— Меня спасает мой телефон, который все время включен. Я хожу с ним в ванную, смотрю фильмы и сериалы, даже когда чищу зубы и умываюсь. Для меня это служит фоном, — рассказала Айлиш.

Артистка рассказала, что не может просто так сходить в кино, поскольку ее везде поджидают папарацци и не всегда адекватные поклонники. На одного своего фаната Билли Айлиш написала заявление в полицию.

— Вся эта слава пришла ко мне неожиданно. Я тогда была еще ребенком и мне хотелось делать то, что делают все простые дети — ходить в кино, в кафе с друзьями, тусоваться. Я так злилась, когда моя популярность стала мешать мне делать все это. Клянусь, я вовсе не была благодарна за то, что стала знаменитостью, — призналась Билли.

Певица подчеркнула, что еще какое-то время пыталась жить так, как раньше, однако она перестала принадлежать самой себе.

— Меня всегда обсуждали — каждое мое слово, шаг, наряд. Мои татуировки и вовсе дали повод для появления конспирологических теорий, — сказала Айлиш.

Она призналась, что чрезмерное внимание действовало на нее угнетающе, впоследствии из-за чего развилась депрессия. Все это было в 2019 году.

— Я ненавидела собственное тело и прятала его под бесформенной одеждой. Мне хотелось причинить себе физическую боль и я пыталась это делать. У меня возникали суицидальные мысли, — поделилась воспоминаниями звезда.

Билли отметила, что ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Также ее спасло европейское турне, в которое она отправилась с родителями, братом и лучшим другом.

Фото: Билли Айлиш

Источник: Rolling Stone