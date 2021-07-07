Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Последние мужики в шоу-бизнесе: Потап и Позитив поцеловались в губы

Потап і Позитив

Украинские певцы Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) поцеловались в губы на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. Таким образом исполнители решили поддержать Melovin, который сделал каминг-аут.

— Мы последние мужики в шоу-бизнесе, — сказал Потап перед поцелуем с Позитивом.

Поцелуй артистов длился недолго. После этого Потап и Позитив разошлись в разные стороны сцены и начали вытираться.

Публика на поцелуй исполнителей отреагировала бурными аплодисментами, поскольку это было достаточно неожиданно.

Стоит заметить, что Потап и Позитив поцеловались в губы не впервые. В 2017 году они в шутку спародировали поцелуй Нади Дорофеевой и Насти Каменских на церемонии M1 Music Awards.

Напомним, что 5 июля певец Melovin заявил о своей бисексуальности на сцене Altas Weekend. Сначала он поцеловал девушку, а потом парня. После этого исполнитель поднял флаг ЛГБТ-сообщества.

Однако момент поцелуя не попал в эфир телеканала M1, а поклонники артиста восприняли его признание весьма неоднозначно. Что известно о каминг-ауте Melovin — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Потап, Позитив

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка