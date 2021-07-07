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Каріна Зуєва |

Шэрон Стоун заметили на свидании с младшим на 38 лет рэпером

Шерон Стоун

Американскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с начинающим рэпером RMR.

63-летнюю Шэрон и 25-летнего RMR заметили в Лос-Анджелесе при посещении ночного клуба, в котором они танцевали.

— У нее определенно веселое лето. Они вместе рисовали, пили шампанское и танцевали под хип-хоп. Крис Браун тоже был там. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга, — рассказал инсайдер.

Человек приближенный к паре отметил, что вместе они проводят уже несколько месяцев. Рэпер уважает Стоун, считает ее крутой и является поклонником фильма с ее участием Казино. При этом он назвал их отношения уникальной дружбой.

Рэпер RMR регулярно появляется на сцене Голливуда, однако в балаклаве и золотых гризлах, тем самым не раскрывая свою настоящую личность и имя.

Шэрон Стоун была замужем дважды и несколько раз обручена. У актрисы есть трое усыновленных детей.

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Источник: PageSix

Фото: Depositphotos

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