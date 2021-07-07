Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что страдает серьезной болезнью позвоночника. Этим она решила поделиться с поклонниками после того, как на днях проснулась от невыносимой боли в спине.

По словам Тодоренко, еще с детства ей нельзя было делать много вещей, которые были доступны другим детям, поскольку проблемы с позвоночником этого не позволяли. Также она показала фото рентгена.

Телеведущая также отметила, что долгое время пытается бороться с недугом, однако пока не получается.

— Если честно, я просто хотела быть такой же нормальной, как и все дети. Хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, прыгать банджи, кататься на коньках. Я настолько хотела быть нормальной, что доказывала — смогу делать даже больше, чем нормальные дети, — разоткровенничалась Регина.

Тодоренко подчеркнула, что эта боль сделала ее сильнее и сподвигла на многие экстремальные вещи — облететь планету, прыгнуть с парашютом и другое.

— Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное ежедневное напоминание, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть, — сказала Регина.

О каком именно заболевании идет речь, Тодоренко не рассказала.

В марте телеведущая также призналась, что у нее обнаружили неизлечимую болезнь — витилиго.

Фото: Регина Тодоренко