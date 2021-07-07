Украинский актер и звезда сериала Крепостная Тарас Цымбалюк женился. Его избранницей стала визажист Тина Антоненко, с которой он встречался три года.

Радостную новость сообщила Тина на личной странице в Instagram.

Она отметила, что официально пара поженилась 3 июля. Супруги отпраздновали событие в кругу родных и близких друзей далеко от Киева.

— Вышла замуж за лучшего парня на свете. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой! Большого плавания нашему кораблю под названием “семья”! — трогательно написала Тина.

Тина добавила, что отныне никто в СМИ не будет перекручивать ее имя из-за сочетания с прежней фамилией. Поскольку ранее журналисты часто называли ее Тоней.

Стоит заметить, что Тарас Цымбалюк сделал предложение Тине в прямом эфире шоу Танцы со звездами.