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Валентина Чорна |

Звезда сериала Крепостная Тарас Цымбалюк женился

Звезда сериала Крепостная Тарас Цымбалюк женился

Украинский актер и звезда сериала Крепостная Тарас Цымбалюк женился. Его избранницей стала визажист Тина Антоненко, с которой он встречался три года.

Радостную новость сообщила Тина на личной странице в Instagram.

Она отметила, что официально пара поженилась 3 июля. Супруги отпраздновали событие в кругу родных и близких друзей далеко от Киева.

— Вышла замуж за лучшего парня на свете. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой! Большого плавания нашему кораблю под названием “семья”! — трогательно написала Тина.

Тина добавила, что отныне никто в СМИ не будет перекручивать ее имя из-за сочетания с прежней фамилией. Поскольку ранее журналисты часто называли ее Тоней.

Стоит заметить, что Тарас Цымбалюк сделал предложение Тине в прямом эфире шоу Танцы со звездами.

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