В Украине 8 июля отмечают День семьи. В этот день принято проводить время со своими любимыми домочадцами.
Бывает так, что когда мы смотрим телевизор или читаем посты в соцсетях, то часто сравниваем себя со знаменитостями. И действительно, находим много общих моментов и черт.
Однако единственное отличие — их семейная жизнь в большей или меньшей степени всегда под прицелом СМИ и публики.
Например, уже много лет весь мир обсуждает семейные отношения монаршей пары принца Гарри и Меган Маркл. Кто-то восхищается Томом Хенксом и Ритой Уилсон, а кто-то хейтит Ким Кардашян и Канье Уеста.
Однако отношения богатых и знаменитых могут быть похожи на наши. Факты ICTV создали шутливый тест – Какая вы звездная пара.
Читайте:
Кто живет дольше и откуда пошли свадебные традиции: топ-7 фактов о семье
Велосипед, танцы и плавание: лучшие тренировки для всей семьи