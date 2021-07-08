В Украине 8 июля отмечают День семьи. В этот день принято проводить время со своими любимыми домочадцами.

Бывает так, что когда мы смотрим телевизор или читаем посты в соцсетях, то часто сравниваем себя со знаменитостями. И действительно, находим много общих моментов и черт.

Однако единственное отличие — их семейная жизнь в большей или меньшей степени всегда под прицелом СМИ и публики.

Например, уже много лет весь мир обсуждает семейные отношения монаршей пары принца Гарри и Меган Маркл. Кто-то восхищается Томом Хенксом и Ритой Уилсон, а кто-то хейтит Ким Кардашян и Канье Уеста.

Однако отношения богатых и знаменитых могут быть похожи на наши. Факты ICTV создали шутливый тест – Какая вы звездная пара.

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