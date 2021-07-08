Скандал на Atlas Weekend 2021: певец Melovin, который представлял Украину на Евровидении 2018, на сцене поцеловал сначала девушку, а затем — парня.

Таким образом Melovin совершил каминг-аут — публично заявил о своей ориентации как бисексуала. А потом обвинил телеканал М1, что его умышленно не показали в эфире.

Вікна-новини собрали заявления всех сторон относительно скандала с Melovin.

Медиахолдинг StarLightMedia, в который входит М1, на следующий день после каминга-аута Melovin публично поддержал его. В заявлении говорилось, что такие поступки важны и ничего умышленно из эфира не убирали, просто команда артиста не предупредила об этом заранее.

Согласно недавним социологическим опросам, лишь 5% украинцев сказали, что знают лично представителей ЛГБТ-сообщества. Это не означает, что в Украине ЛГТБ-людей меньше, чем в других странах. Скорее всего, кого-то из геев или лесбиянок знает каждый из вас, просто эти люди не сделали того, что сделал Melovin — заявил публично.

Правозащитник Тимур Левчук знает не одну историю о сломанных жизнях реальных людей, которые должны были скрывать то, кем являются на самом деле.

— Каминг-аут упрощает жизнь человека, поскольку ему не нужно вести двойную жизнь. Также это момент адвокации. Мы часто слышим, что в Украине нет ЛГБТ-людей, соответственно, и права им не нужны, — сказал Тимур.

По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще, чем от самоубийств, молодежь гибнет только в дорожных авариях. В США подсчитали, что среди самоубийц-подростков почти треть — представители ЛГБТ. В Украине таких данных не собирают.

Как только в США стало известно о таких страданиях гомосексуальных детей, страна начала массовую кампанию каминг-аутов.

— Не бойтесь, но будьте осторожны. У нас уже был такой опыт, когда парень сделал каминг-аут очень рано, его выгнали из дома и он жил в школе, — рассказал Тимур Левчук.

Признание того, что ЛГБТ-люди существуют в Украине и это не болезнь, не разрушит будущего детей или традиционной семьи. Но может помочь тем, кто страдает от травли.

По данным центра Разумкова, 67% украинцев не хотели бы жить по соседству с гомосексуалами. Большее отвращение у опрошенных вызвали алкоголики — 82%, и наркозависимые — 94%.

Каминг-аут певца Melovin — это не просто публичный поцелуй. Это начало нового уровня безопасности и защиты прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

Фото: Melovin