Американская певица Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото, однако поклонники не узнали ее.

На личной странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует обнаженной, повернувшись спиной к камере.

На шее Бритни видно небольшую подвеску, а волосы она убрала наперед.

Поклонники предположили, что это может быть совсем другой человек, поскольку на фото отсутствуют татуировки.

У Бритни есть две татуировки на спине — волшебная фея внизу и надпись на иврите на задней части шеи.

А где ее татуировки?

Вы же понимаете, что это не она?

Это не Бритни! Где тату?

Мы знаем, что это не ты!

Кто фотошопит ее фото?

Освободите Бритни!

На этом фото можно увидеть одну из татуировок певицы.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс планирует завершить карьеру. Об этом сообщил менеджер артистки Ларри Рудольф, с которым она работала в течение 25 лет.

По его словам, Бритни хочет уйти на отдых на неопределенный срок. Сама певица пока не прокомментировала заявление менеджера.

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса. Он принимает все решения относительно ее финансов и личной жизни.

Уже два года артистка пытается лишить отца статуса опекуна, поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет пить лекарства, которые вредят здоровью. Но суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца.