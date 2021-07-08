Американская певица Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото, однако поклонники не узнали ее.
На личной странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует обнаженной, повернувшись спиной к камере.
На шее Бритни видно небольшую подвеску, а волосы она убрала наперед.
Поклонники предположили, что это может быть совсем другой человек, поскольку на фото отсутствуют татуировки.
У Бритни есть две татуировки на спине — волшебная фея внизу и надпись на иврите на задней части шеи.
- А где ее татуировки?
- Вы же понимаете, что это не она?
- Это не Бритни! Где тату?
- Мы знаем, что это не ты!
- Кто фотошопит ее фото?
- Освободите Бритни!
На этом фото можно увидеть одну из татуировок певицы.
Недавно стало известно, что Бритни Спирс планирует завершить карьеру. Об этом сообщил менеджер артистки Ларри Рудольф, с которым она работала в течение 25 лет.
По его словам, Бритни хочет уйти на отдых на неопределенный срок. Сама певица пока не прокомментировала заявление менеджера.
Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса. Он принимает все решения относительно ее финансов и личной жизни.
Уже два года артистка пытается лишить отца статуса опекуна, поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет пить лекарства, которые вредят здоровью. Но суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца.