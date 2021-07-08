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Валентина Чорна |

Кто фотошопит ее фото? Бритни Спирс снялась обнаженной в ванной

Кто фотошопит ее фото? Бритни Спирс снялась обнаженной в ванной

Американская певица Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото, однако поклонники не узнали ее.

На личной странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует обнаженной, повернувшись спиной к камере.

На шее Бритни видно небольшую подвеску, а волосы она убрала наперед.

Поклонники предположили, что это может быть совсем другой человек, поскольку на фото отсутствуют татуировки.

У Бритни есть две татуировки на спине — волшебная фея внизу и надпись на иврите на задней части шеи.

  • А где ее татуировки?
  • Вы же понимаете, что это не она?
  • Это не Бритни! Где тату?
  • Мы знаем, что это не ты!
  • Кто фотошопит ее фото?
  • Освободите Бритни!

На этом фото можно увидеть одну из татуировок певицы.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс планирует завершить карьеру. Об этом сообщил менеджер артистки Ларри Рудольф, с которым она работала в течение 25 лет.

По его словам, Бритни хочет уйти на отдых на неопределенный срок. Сама певица пока не прокомментировала заявление менеджера.

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса. Он принимает все решения относительно ее финансов и личной жизни.

Уже два года артистка пытается лишить отца статуса опекуна, поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет пить лекарства, которые вредят здоровью. Но суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца.

Фото: Depositphotos

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