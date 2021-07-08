Украинский певец Владимир Дантес трогательно поздравил свою жену Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы. 8 июля влюбленные празднуют шесть лет супружеской жизни.

На личной странице в Instagram Дантес поделился их забавными фото.

Артист признался, что пара познакомилась 5 августа, и эта дата является более важной для них обоих.

По словам Дантеса, у него непростой характер, поэтому иногда он не знает, как Надя его выдерживает. Но несмотря на это, они вместе меняются и положительно влияют друг на друга.

— Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно очень приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя! — трогательно написал Дантес.

В комментариях супругов с чугунной свадьбой поздравили их поклонники, а также звездные коллеги. Среди них — Леся Никитюк, Джерри Хейл, Дмитрий Монатик, Оля Полякова и Даша Астафьева.

Свадьба чугунная — мысли юные. Поздравляю!

Класснючие.

Классные! Люблю вас обоих!

Прекрасные! Поздравляю!

Как это мило! Вам очень повезло встретить друг друга.

Лучшая пара на свете!

Вы нереальные! Обожаю.

Недавно Владимир Дантес презентовал сольный альбом Твоя любимая музыка. До новому проекта исполнителя вошло восемь треков.

По словам Дантеса, альбом Твоя любимая музыка — это синергия песен, на которых он рос и которые ему нравились.

Фото: Владимир Дантес