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Валентина Чорна |

Люблю тебя, моя утя: Дантес трогательно поздравил Дорофееву с годовщиной

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Украинский певец Владимир Дантес трогательно поздравил свою жену Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы. 8 июля влюбленные празднуют шесть лет супружеской жизни.

На личной странице в Instagram Дантес поделился их забавными фото.

Артист признался, что пара познакомилась 5 августа, и эта дата является более важной для них обоих.

По словам Дантеса, у него непростой характер, поэтому иногда он не знает, как Надя его выдерживает. Но несмотря на это, они вместе меняются и положительно влияют друг на друга.

— Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно очень приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя! — трогательно написал Дантес.

В комментариях супругов с чугунной свадьбой поздравили их поклонники, а также звездные коллеги. Среди них — Леся Никитюк, Джерри Хейл, Дмитрий Монатик, Оля Полякова и Даша Астафьева.

  • Свадьба чугунная — мысли юные. Поздравляю!
  • Класснючие.
  • Классные! Люблю вас обоих!
  • Прекрасные! Поздравляю!
  • Как это мило! Вам очень повезло встретить друг друга.
  • Лучшая пара на свете!
  • Вы нереальные! Обожаю.

Недавно Владимир Дантес презентовал сольный альбом Твоя любимая музыка. До новому проекта исполнителя вошло восемь треков.

По словам Дантеса, альбом Твоя любимая музыка — это синергия песен, на которых он рос и которые ему нравились.

Фото: Владимир Дантес

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