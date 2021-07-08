Украинский певец Владимир Дантес трогательно поздравил свою жену Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы. 8 июля влюбленные празднуют шесть лет супружеской жизни.
На личной странице в Instagram Дантес поделился их забавными фото.
Артист признался, что пара познакомилась 5 августа, и эта дата является более важной для них обоих.
По словам Дантеса, у него непростой характер, поэтому иногда он не знает, как Надя его выдерживает. Но несмотря на это, они вместе меняются и положительно влияют друг на друга.
— Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно очень приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя! — трогательно написал Дантес.
В комментариях супругов с чугунной свадьбой поздравили их поклонники, а также звездные коллеги. Среди них — Леся Никитюк, Джерри Хейл, Дмитрий Монатик, Оля Полякова и Даша Астафьева.
- Свадьба чугунная — мысли юные. Поздравляю!
- Класснючие.
- Классные! Люблю вас обоих!
- Прекрасные! Поздравляю!
- Как это мило! Вам очень повезло встретить друг друга.
- Лучшая пара на свете!
- Вы нереальные! Обожаю.
Недавно Владимир Дантес презентовал сольный альбом Твоя любимая музыка. До новому проекта исполнителя вошло восемь треков.
По словам Дантеса, альбом Твоя любимая музыка — это синергия песен, на которых он рос и которые ему нравились.
Фото: Владимир Дантес