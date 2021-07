Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно порвала связки на ноге, показала, как поднимается по ступенькам с помощью костылей. Звезда делает это в такт с песней рок-группы Queen — We Will Rock You.

На личной странице в Instagram актриса обнародовала видео, на котором прыгает по лестнице вверх.

В конце ролика Кристина танцует на одной ноге с костылями в руках.

Асмус пошутила, что таким образом она занимается спортом, в частности качает себе руки и икры на правой ноге.

— Королева лестниц, андалов и первых людей. Именно на этой лестнице я и порвала себе четыре связки. Теперь вот скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну хоть что-то заставило меня заниматься спортом, — шутливо написала Асмус.

О своей травме Кристина рассказала несколько дней назад. Она призналась, что повредила ногу, когда собиралась выходить из дома и ждала такси.

Спускаясь с лестницы, Кристина смотрела в телефон и в этот момент потеряла равновесие.

— Я не рассчитала. Думала, что лестница уже закончилась. Я сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. Хруст был очень сильный, — призналась Кристина.

Асмус сообщила, что операция ей не нужна. Но еще две-три недели актрисе придется оставаться в гипсе.