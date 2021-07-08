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Каріна Зуєва |

Младше на 19 лет: Татьяна Буланова закрутила роман с теннисистом

Тетяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова встречается с бывшим теннисистом, а ныне бизнесменом Валерием Рудневым.

Как сообщают росСМИ, 52-летняя Буланова и 33-летних Руднев вместе уже больше года. Сама артистка имени своего возлюбленного не раскрывала, однако говорила, что он бизнесмен и ведет себя очень по-мужски.

Несмотря на то, что Татьяна не афиширует свою личную жизнь, вместе в свет пара выходит. В сеть попало видео, где бизнесмен целует певицу, нежно обнимает, а потом берет на руки.

Татьяна Буланова была замужем дважды. Первый муж певицы музыкант Николай Тагрин, с которым они прожили вместе 13 лет. После развода они сохранили деловые отношения и Тагрин остался продюсером Татьяны. Также у экс-супругов есть сын — 28-летний Александр.

Со вторым мужем, футбольным тренером Владиславом Радимовым Буланова прожила 11 лет. У них есть сын — 14-летний Никита.

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Фото: Татьяна Буланова

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