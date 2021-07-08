Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина прокомментировала слова Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим.

В интервью программе Судьба человека Ирина Меладзе отметила, что проблема сексуальных домогательств широко распространена в шоу-бизнесе. Но об отношениях Ани Лорак и Константина Меладзе ей ничего не известно.

— Проблема, которую подняла Ани Лорак, существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. Но мне ничего не известно по поводу того, что она намекнула об отношениях с продюсером. Хотя я понимала, что в шоу-бизнесе это есть, — сказала женщина.

Ирина призналась, что никогда не замечала за Костей странного поведения.

Более того, она собственными глазами видела, как к продюсеру приставала одна из бывших солисток ВИА Гры.

— Это было начало нулевых, проходила съемка в Киеве. На киностудии проходила примерка. Там был Костя и эта дама. Она вела себя неприлично. На глазах у всех она приставала к продюсеру, и самое отвратительное то, что я ей не мешала. Костя чувствовал смущение, но ее это не беспокоило. Я была шокирована такой атакой на продюсера, — вспомнила Ирина.

По словам экс-супруги Валерия Меладзе, ради популярности и карьерных свершений женщины часто ведут себя неприлично, и таким образом пытаются завладеть вниманием продюсера.

— Иногда женщины ведут себя таким образом, что хочется задать вопрос, где больше зла. Иногда со стороны женщин. Это спорный вопрос. Это выглядело так, как охота в джунглях, война без правил. Все, что появлялось на их пути — семья, дети, женщины — все сметалось. Эти дамы вели себя, как солдаты на войне, — сказала Ирина.

Недавно Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал, связанный с родным братом. Он заявил, что Костя не делал никому непристойных предложений, поскольку он самодостаточный и интеллигентный человек.

Валерий отметил, что Ани Лорак, которая намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, не входила в сферу интересов Константина.

Фото: Ирина Меладзе