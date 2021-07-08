Несмотря на эскорт и пластику: директор Мисс Украины развеяла мифы о конкурсантках

Конкурс красоты Мисс Украина-2021 должен состояться в октябре, однако уже активно идут кастинги, на которых и должны отобрать 25 участниц.

Директор конкурса Вероника Щипцова в одном из своих комментариев заявила, что одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса – эскорт-услуги среди девушек.

Потом в СМИ разразился скандал, и многие начали писать, что на конкурс не могут отобрать нужное количество участниц, так как многие оказываются эскортницами или любительницами пластических операций.

Однако Вероника Щипцова опровергла информацию об отсутствии достойных конкурсанток, поскольку ее слова просто неправильно поняли.

Она объяснила, что дело не в появлении новых правил, которые требуют натуральной красоты, а в том, что пластические операции и фотошоп стали популярнее.

— Это не новые правила – такими требования конкурса были всегда. Просто мы стали чаще наблюдать на кастингах некоторые вмешательства во внешность. Это современность, от которой не убежать. Возможно, для большего привлечения внимания журналисты решили сделать акцент на том, что мы якобы не можем найти достойных претенденток. Обычно мы в июне уже объявляли претенденток, а в этом году из-за региональных кастингов отбор затянулся, — отметила Щипцова.

Мисс Украина-2021

Конкурс Мисс Украина-2021 пройдет в октябре в Дворце Украина.

Организаторы увеличили призовой фонд до 1 млн грн. Кроме этого, все участницы получат ценные призы и подарки.

Однако в 2021 году на конкурсе Мисс Украина изменили ряд правил.