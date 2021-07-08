8 июля похоронили российского режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля от последствий коронавируса.

Гражданская панихида проходила в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Гроб с режиссером провожали оттуда, по традиции, аплодисментами.

Затем проходило отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. На отпевании присутствовали жена Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым. Также на прощание в церкви пустили друзей Меньшова и его студентов.

К слову, Вера Алентова была госпитализирована с коронавирусом 28 июня, однако перед похоронами ее выписали.

Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве.

Провожали под аплодисменты. В Москве простились с Владимиром Меньшовым / 2 фотографии

Смерть Меньшова

Российский режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Режиссера госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью 22 июня в московскую больницу. Там он и скончался.

Многим он известен как режиссер фильма Москва слезам не верит. Именно за эту ленту он получил премию Американской киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.