Роберт Дауни-старший — умер от болезни Паркинсона в 85 лет

Культовый американский кинорежиссер, продюсер и актер Роберт Дауни-старший умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Кинематографисту исполнилось 85 лет 24 июня.

Известно, что он пять лет боролся с болезнью Паркинсона (медленно прогрессирующее хроническое заболевание). Кинорежиссер — отец всемирно известной иконы кино и актера Роберта Дауни-младшего.

Дауни-старший как актер наиболее известен своими появлениями в фильмах Ночи в стиле буги, Магнолия, Жить и умереть в Лос-Анджелесе. За свою карьеру он снял множество кинолент. Среди них — Babo 73, Putney Swope, Greaser’s Palace и Too Much Sun.

Как актер он снялся последний раз в комедийном боевике Как украсть небоскреб 2011 года. В фильме также играют Эдди Мерфи, Бен Стиллер и Кейси Афлек.

Роберт был трижды женат. У него было двое детей — сын Роберт Дауни-младший и дочка Эллисон (оба ребенка от его первой жены Элси, с которой он развелся в 1975 году).

Во второй раз он женился на Лорне Эрнст в 1991 году. После нескольких лет совместной жизнь она умерла в 1994 року от болезни Лу Герига.

Он женился на своей третьей жене Розмари в 1998 году. Элси (первая жена кинорежиссера и мать американского актера Роберта Дауни-младшего) умерла в сентябре 2014 года в возрасте 80 лет.