Atlas Weekend Валерий Меладзе – фото ти видео выступления певца на Атлас Викенд

8 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 выступил российский певец Валерий Меладзе.

Многие украинцы сомневались, что исполнитель выступит в Украине после скандала с обвинениями его брата Константина в домогательствах по отношению к артисткам, который разгорелся с новой силой 5 июля.

Однако Валерий Меладзе все-таки выступил. Его выступление даже сделали на 20 минут длиннее, чтобы все, кто стояли в очереди, успели подойти ближе к главной сцене.

Среди зрителей недовольства заметно не было – они активно пели вместе с исполнителем и снимали его выступление на мобильные телефоны.

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Однако не все восприняли выступление одобрительно.

Впоследствии на сцену Atlas Weekend к Валерию Меладзе вышли певицы из группы ВИА Гра. Вместе они исполнили совместный хит Притяженья больше нет.

Валерий Меладзе после скандала с Поляковой выступил на сцене Atlas Weekend / 4 фотографии

В апреле брат Валерия Меладзе Константин оказался в центре секс-скандала. В домогательствах его обвинили Ани Лорак, Оля Полякова и Татьяна Найник (экс-солистка группы ВИА Гра).

5 июля в интервью Ксении Собчак Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певиц по отношению к его брату. Он предположил, что Ани Лорак хотела таким образом отомстить Константину из-за прекращения сотрудничества.

А вот об Оле Поляковой отозвался довольно своеобразно, назвав ее фриком и сравнив со стилистом Сергеем Зверевым.

Пользователей сети возмутили высказывания певца.

Не осталась в долгу и Оля Полякова. Она опубликовала ряд видео, в которых подчеркнула, что вместо ответа на вопрос по сути Валерий Меладзе решил избрать тактику унижений.

Певица поинтересовалась, почему артисты, которые выступают на российской и украинской сцене, не говорят о своей позиции относительно войны на востоке Украины и аннексии Крымского полуострова.

Фото: Atlas Weekend