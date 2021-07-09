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Тетяна Забожко |

Валерий Меладзе после скандала с Поляковой выступил на сцене Atlas Weekend

Валерій Меладзе

8 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 выступил российский певец Валерий Меладзе.

Многие украинцы сомневались, что исполнитель выступит в Украине после скандала с обвинениями его брата Константина в домогательствах по отношению к артисткам, который разгорелся с новой силой 5 июля.

Однако Валерий Меладзе все-таки выступил. Его выступление даже сделали на 20 минут длиннее, чтобы все, кто стояли в очереди, успели подойти ближе к главной сцене.

Среди зрителей недовольства заметно не было – они активно пели вместе с исполнителем и снимали его выступление на мобильные телефоны.

 

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Допис, поширений Sveta Obukhova (@svobukhova)

Однако не все восприняли выступление одобрительно.

Реакція на виступ Меладзе

Atlas Weekend Валерий Меладзе – фото ти видео выступления певца на Атлас Викенд

Atlas Weekend Валерий Меладзе – фото ти видео выступления певца на Атлас Викенд

Впоследствии на сцену Atlas Weekend к Валерию Меладзе вышли певицы из группы ВИА Гра. Вместе они исполнили совместный хит Притяженья больше нет.

Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерій Меладзе
Валерий Меладзе после скандала с Поляковой выступил на сцене Atlas Weekend / 4 фотографии

В апреле брат Валерия Меладзе Константин оказался в центре секс-скандала. В домогательствах его обвинили Ани Лорак, Оля Полякова и Татьяна Найник (экс-солистка группы ВИА Гра).

5 июля в интервью Ксении Собчак Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певиц по отношению к его брату. Он предположил, что Ани Лорак хотела таким образом отомстить Константину из-за прекращения сотрудничества.

А вот об Оле Поляковой отозвался довольно своеобразно, назвав ее фриком и сравнив со стилистом Сергеем Зверевым.

Пользователей сети возмутили высказывания певца.

Не осталась в долгу и Оля Полякова. Она опубликовала ряд видео, в которых подчеркнула, что вместо ответа на вопрос по сути Валерий Меладзе решил избрать тактику унижений.

Певица поинтересовалась, почему артисты, которые выступают на российской и украинской сцене, не говорят о своей позиции относительно войны на востоке Украины и аннексии Крымского полуострова.

Фото: Atlas Weekend

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