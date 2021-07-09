Певица Ани Лорак продемонстрировала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце.
В сториз на личной странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фотографию, сделанную в салоне авто.
Певица позирует в кепке и черном топе, который подчеркивает ее формы.
Живот звезда прикрыла рукой, а на безымянном пальце Лорак виднеется кольцо.
Стоит заметить, что уже достаточно давно ходят слухи о том, что Ани Лорак сошлась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Пара вместе с общей дочерью Софией неоднократно появлялась на вечеринках и светских мероприятиях.
В начале мая 2021 года экс-супруги вместе отправились на отдых в Турцию. Тогда Лорак и Налчаджиоглу на страницах в социальных сетях делились фото с яхты.
А месяц назад Мурат прилетал в Москву на день рождения дочери. Певица заверила поклонников, что сохраняет хорошие отношения с мужем ради Софии.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались в 2019 году после 13 лет отношений. Говорят, что причиной развода могла стать измена Мурата.
Однажды мужчину застали во время страстных объятий с Яной Беляевой в одном из ночных клубов Киева.
Фото: Ані Лорак