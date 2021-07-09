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Валентина Чорна |

Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце

Ані Лорак

Певица Ани Лорак продемонстрировала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце.

В сториз на личной странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фотографию, сделанную в салоне авто.

Певица позирует в кепке и черном топе, который подчеркивает ее формы.

Живот звезда прикрыла рукой, а на безымянном пальце Лорак виднеется кольцо.

Ані Лорак

Стоит заметить, что уже достаточно давно ходят слухи о том, что Ани Лорак сошлась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Пара вместе с общей дочерью Софией неоднократно появлялась на вечеринках и светских мероприятиях.

В начале мая 2021 года экс-супруги вместе отправились на отдых в Турцию. Тогда Лорак и Налчаджиоглу на страницах в социальных сетях делились фото с яхты.

А месяц назад Мурат прилетал в Москву на день рождения дочери. Певица заверила поклонников, что сохраняет хорошие отношения с мужем ради Софии.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались в 2019 году после 13 лет отношений. Говорят, что причиной развода могла стать измена Мурата.

Однажды мужчину застали во время страстных объятий с Яной Беляевой в одном из ночных клубов Киева.

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Фото: Ані Лорак

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