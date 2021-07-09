Украинская певица Jerry Heil показала свою двухкомнатную квартиру в Киеве и призналась, сколько денег тратит каждый месяц.

В программе Звездная копилка исполнительница рассказала, что арендует квартиру за $800 (22 тыс грн), которая размером около 70 кв м.

За коммунальные услуги Jerry Heil платит максимум 1,5 тыс грн. Певица сознательно относится к энергоресурсам планеты, поэтому вытягивает из розетки все приборы в целях экономии и экологических соображений.

Исполнительница призналась, что на шопинг тратит 5 тыс грн каждый месяц. Однако сейчас она практически не ходит по магазинам, а новую одежду покупает только для выступлений или светских мероприятий.

Jerry Heil предпочитает эко-шубы, а вещи, которые ей больше не нужны, она продает или отдает в детский дом.

Певица отметила, что только сейчас начала сознательно относиться к вопросу утилизации батареек и пластика.

— Сейчас я на этапе сознательного сортировки. На карантине я собирала бутылки, и в ванной они ждут свое время, чтобы я отвезла их на переработку, — сказала певица.

Кроме этого, Jerry Heil добавила, что она достаточно экономна в потреблении воды, а ванну принимает очень редко.

В магазин певица ходит с эко-сумками, а на еду тратит около 2,5 тыс грн. Звезда не потребляет мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Более того, она не пользуется плитой.

Больше всего средств Jerry Heil тратит на транспорт, поскольку пользуется услугами такси. Исполнительница мечтает о собственном авто, однако сейчас ее расходы на транспорт составляют около 30 тыс грн в месяц.

В общем месячный бюджет Jerry Heil составляет до 80 тыс грн.