Скандальный 23-летний блогер Андрей Бурим, более известный как Мелстрой, был осужден за избиение девушки. Пресненский районный суд Москвы постановил Андрею наказание в виде полугода исправительных работ и денежную выплату в размере 72 тыс. рублей.

19 октября 2021 года белорусский блогер в прямом эфире несколько раз ударил лицом о стол 20-летнюю российскую модель Алену Ефремову.

Во время стрима девушка попросила Андрея доказать правдивость слов о его фигуре и раздеться. Эта просьба вызвала настоящую агрессию у блогера, а после нескольких раздраженных ответов он избил модель.

После инцидента девушку госпитализировали. Со слов Алены, Бурим повредил ей брекеты и челюсть.

— Будет суд. Две экспертизы показали, что у потерпевшей травм не обнаружено. Алена требует 10,000,000 рублей за моральный вред, — сообщил в апреле Мелстрой в своем Telegram-канале.

Андрей уже не первый раз ведет себя вызывающее во время прямых эфиров — он также плевал девушкам в лицо, угрожал, выталкивал со стульев и просил охрану вывести их из комнаты.

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Фото: Мелстрой, Пресненський районний суд Москви

Джерело: Пресненський районний суд Москви