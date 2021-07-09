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Каріна Зуєва |

Неважно, кто ты в постели: Филипп Киркоров поддержал каминг-аут Melovin

Melovin

Российский певец Филипп Киркоров публично поддержал украинского исполнителя Melovin после его каминг-аута на Atlas Weekend 2021.

В Instagram под постом Melovin, где он целуется с парнем на сцене, Киркоров оставил комментарий, в котором восхищается поступком молодого исполнителя.

— Melovin! Красавчик! Поступок настоящей личности, человека, мужчины. Неважно, кто ты в постели. Главное — оставаться мужиком по жизни. Честным, верным, достойным, — написал Филипп.

Филипп Киркоров поддержал Melovin после его каминг-аута на Atlas Weekend

Также в комментариях свои восхищения оставили певица Алина Паш, ведущий Слава Демин и исполнительница Злата Огневич, которая сказала, что свобода быть собой — самая большая ценность.

Напомним, что 5 июля Melovin публично заявил о своей ориентации, поцеловав сперва девушку, потом парня. После певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества. Это первый случай среди звезд украинского шоу-бизнеса.

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Фото: Melovin

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