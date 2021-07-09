Американская певица Мадонна поддержала Бритни Спирс, которая находится под опекой своего отца.

В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в футболке с надписью Бритни Спирс.

Исполнительница сравнила опеку с рабством и отметила, что эта ситуация нарушает права человека. Мадонна пообещала помочь Бритни Спирс.

— Верните этой женщине жизнь! Рабство было отменено много лет назад. Смерть жадному патриархату, который веками делает это с женщинами. Это нарушение прав человека. Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы! — написала Мадонна.

Стоит отметить, что Мадонна и Бритни Спирс дружат с 2003 года, после того, как совместно выступили на MTV Video Music Awards.

Напомним, что суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца. Певица хочет, чтобы ее единственным опекуном была частная калифорнийская компания Bessemer Trust.

Звезда находится под присмотром своего отца Джеймса с 2008 года. Он принимает все решения по поводу ее финансов и личной жизни.

Уже два года артистка пытается лишить отца статуса опекуна, поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет пить лекарства, которые вредят здоровью.

Фото: Мадонна