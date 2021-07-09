Популярная артистка Анастасия Приходько призналась, что ей в свое время предлагали секс за деньги.

Об этом она рассказала в интервью программе Слава+ в рубрике Было или не было.

На вопрос журналиста Славы Демина предлагали ли ей секс за деньги Приходько подняла табличку Было.

Однако ведущий уточнил, много денег предлагали.

— Много. Полмиллиона долларов, — призналась Анастасия Приходько.

Певица, конечно же, отказалась.

Приходько о Меладзе

В этом же интервью Приходько прокомментировала секс-скандал с Константином Меладзе, с котором она работала около двух лет, и даже успела съездить на Евровидение.

Исполнительница не раз говорила о том, что ее отношения с Меладзе складывались не лучшим образом. Артистка подчеркнула, что это больная тема для нее, поэтому она не хочет сейчас говорить об этом.

Фото: Анастасия Приходько