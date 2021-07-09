Выступление российского певца Валерия Меладзе на фестивале Atlas Weekend 2021 изрядно возмутило украинцев. А удаление негативных комментариев под фото певца в Instagram спровоцировало еще большую волну хейта.

На официальной Instagram странице фестиваля организаторы обнародовали фото с выступления Валерия Меладзе на Atlas Weekend 2021.

Однако пользователи неоднозначно отреагировали на выступление российского исполнителя.

Atlas, вы были крутым фестивалем. Но сейчас, с такими исполнителями, вы опустились на дно.

И зачем организаторы его пригласили? Это некрасиво.

Позор!

Это просто ужас!

Просто позор допускать на сцену фестиваля российских артистов, которые поддерживают Путина. Atlas, где ваша гражданская позиция? Сегодня он поет в Украине, а завтра будет пожимать руку Путину!

Ого, разочарование!

Когда-то мечтала посетить Atlas, но теперь ни ногой! Не только на нынешний, но и на все последующие. Слишком ватный поступок.

Зашквар, при всей любви к Atlas Weekend, это решение весьма огорчило.

Дискредитировали себя!

Сообразительные подписчики заметили, что все негативные комментарии под постом о Мелдазе, опубликованные вчера вечером, просто исчезли. Зато положительные отзывы — на месте. Такая позиция модераторов возмутила украинцев и спровоцировала еще большую порцию хейта.

Удалять комментарии — достойный сценарий одного из крупнейших фестивалей Украины. Позор вам!

Оп, проснулись модераторы, все комментарии почистили.

Ну вы даете с этим удалением комментариев! Имейте смелость принимать во внимание все мнения.

Напомним, что Валерий Меладзе выступил на сцене Atlas Weekend 2021 8 июля. Публика встретила исполнителя бурными аплодисментами и песнями в унисон.

Выступление Меладзе даже сделали на 20 минут дольше, чтобы все, кто стояли в очереди, успели подойти ближе к главной сцене.

Также на сцене фестиваля появились певицы из группы ВИА Гра. Вместе с Валерием они исполнили совместный хит Притяженья больше нет.

Фото: Atlas Weekend