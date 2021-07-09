Выступление российского певца Валерия Меладзе на фестивале Atlas Weekend 2021 изрядно возмутило украинцев. А удаление негативных комментариев под фото певца в Instagram спровоцировало еще большую волну хейта.
На официальной Instagram странице фестиваля организаторы обнародовали фото с выступления Валерия Меладзе на Atlas Weekend 2021.
Однако пользователи неоднозначно отреагировали на выступление российского исполнителя.
- Atlas, вы были крутым фестивалем. Но сейчас, с такими исполнителями, вы опустились на дно.
- И зачем организаторы его пригласили? Это некрасиво.
- Позор!
- Это просто ужас!
- Просто позор допускать на сцену фестиваля российских артистов, которые поддерживают Путина. Atlas, где ваша гражданская позиция? Сегодня он поет в Украине, а завтра будет пожимать руку Путину!
- Ого, разочарование!
- Когда-то мечтала посетить Atlas, но теперь ни ногой! Не только на нынешний, но и на все последующие. Слишком ватный поступок.
- Зашквар, при всей любви к Atlas Weekend, это решение весьма огорчило.
- Дискредитировали себя!
Сообразительные подписчики заметили, что все негативные комментарии под постом о Мелдазе, опубликованные вчера вечером, просто исчезли. Зато положительные отзывы — на месте.
Такая позиция модераторов возмутила украинцев и спровоцировала еще большую порцию хейта.
- Удалять комментарии — достойный сценарий одного из крупнейших фестивалей Украины. Позор вам!
- Оп, проснулись модераторы, все комментарии почистили.
- Ну вы даете с этим удалением комментариев! Имейте смелость принимать во внимание все мнения.
Напомним, что Валерий Меладзе выступил на сцене Atlas Weekend 2021 8 июля. Публика встретила исполнителя бурными аплодисментами и песнями в унисон.
Выступление Меладзе даже сделали на 20 минут дольше, чтобы все, кто стояли в очереди, успели подойти ближе к главной сцене.
Также на сцене фестиваля появились певицы из группы ВИА Гра. Вместе с Валерием они исполнили совместный хит Притяженья больше нет.
Фото: Atlas Weekend