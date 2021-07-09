Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend с питоном — мнение зоозащитников

Выступление украинской певицы Тины Кароль на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2021 с питоном вызвало бурное обсуждение.
Во время исполнения композиции Твої гріхи Тина Кароль вышла на сцену с королевским питоном на плечах. Ранее артистка снялась с ним обнаженной, анонсировав выход своего нового клипа.
Украинцы не только раскритиковали идею выступления с живым питоном, но и разглядели в номере Тины Кароль плагиат.
Еще в 2002 году к подобному приему на сцене прибегала певица Бритни Спирс.
- Животные на сцене — это дно.
- Большего абсурда не придумать.
- Жесть! — недоумевают подписчики в комментариях.
Свое мнение по этому выразила и травести-дива Монро, которая не понимает, для чего Тине Кароль понадобился на сцене питон.
В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV председатель Украинского объединения защитников животных и биолог Мария Трунова призналась: несмотря на то, что Тина Кароль вышла на сцену с питоном, жестокого обращения и садизма там не было. И больше вопросов возникает не к самой артистке, а к хозяину питона.
— Виновата не Тина Кароль, а собственник, который должен содержать свое животное в нормальных условиях. Ее выход нужно осудить. Но честно говоря, Тину Кароль лучше воспринимать как зоозащитницу. Она бы могла обыграть ситуацию с выступлением совсем по-другому, — сказала Мария.
В свою очередь заместитель председателя Украинского объединения защитников животных и юрист Антонина Гошовская ссылается на Европейскую конвенцию по защите животных. Два из пяти принципов которой — защита животного от стресса и обеспечение возможной естественной для их поведения среды. По словам Гошовской, в выступлении Тины Кароль не было ни одного.
— К сожалению, наше уголовное законодательство привлекает человека к ответственности, только если животное погибло или ему нанесены увечья. В то же время есть усиленная ответственность за жестокое отношение к животным на глазах у детей.
В мероприятиях, где используются животные при взаимодействии с людьми, всем должно быть комфортно и обеспечены условия благосостояния. Это не должно вредить здоровью и причинять стресс от общения ни животным, ни людям, — отметила Антонина.
Зоозащитники уверены — стоит брать пример с мировых звезд, которые говорят об экологии и ответственном отношении к окружающему миру, а также берут животных из приютов.
— Слава предполагает и ответственность за то, какой пример звезды подают другим, — подытожила Гошовская.
Полное выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 транслировали на YouTube-канале певицы. На одной сцене с артисткой сыграл даже барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor.
Фото: Антон Кулаковский