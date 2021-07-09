Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о сложных отношениях с продюсером Константином Меладзе. Однако о чем именно идет речь, уточнять не стала.

Исполнительница не раз говорила о том, что ее отношения с Меладзе складывались не лучшим образом. Однако в шоу Слава+ Анастасия сказала, что расскажет о чем именно идет речь, когда будет в преклонном возрасте.

— Сейчас это расценят, как скандал под новую песню. Как было с Ани Лорак, которая сделала громкое заявление под свой тур. Когда люди поймут, что это не для пиара, тогда и поверят, что это правда. Мне было очень больно и обидно, — сказала Приходько.

Артистка подчеркнула, что это больная тема для нее, поэтому она не хочет сейчас говорить об этом.

Уже после того, как Анастасия перестала быть подопечной Константина на Фабрике звезд 7, они встретились на Нацотборе Евровидения.

— Когда я увидела, что он оказывается будет тем, кто отбирает, а потом продюсирует, то поняла, что “далеко” поеду. Я пришла домой и хорошо выпила. Думала о том, чтобы развернуться и уйти, но это слабость, а довести дело до конца — нет сил, — вспоминает Приходько.

Анастасия подчеркнула, что то Евровидение, которое она прошла с Константином Меладзе — это ад.

— Я думаю, что ни он, ни я не хотели вступать в эту реку дважды. А он тогда как раз продюсировал артиста, который поехал бы от Украины. Для себя я поняла, что сильнее всех эмоциональных потрясений. Вышла, спела и ушла, — сказала Анастасия.

Анастасия Приходько не первая артистка, которая говорит о сложных отношениях с продюсером. Все началось, когда Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, однако позже певица забрала свои слова обратно.

В поддержку Ани Лорак также сделали свои заявления Оля Полякова и Татьяна Найник. Сам продюсер никак не комментирует ситуацию, однако его брат Валерий Меладзе сказал, что Константин интеллигентный человек и трепетно ​​относится к женщинам.

Фото: Анастасия Приходько