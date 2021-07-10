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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Дмитро Кудрявцев |

Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend

Океан Ельзи на Atlas Weekend

9 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 выступила популярная украинская группа Океан Эльзы.

Выступление музыкального коллектива, возглавляемого Святославом Вакарчуком, состоялось на ВДНХ в 21.30.

Полянка возле сцены была переполнена людьми. Фанаты группы с восторгом приняли своих кумиров, подпевая в унисон и прыгая под драйвовые рифы.

За несколько часов до концерта Вакарчук призвал поклонников прийти заранее, чтобы группа успела сыграть все запланированные песни, поскольку на фестивале действуют жесткие временные ограничения.

— Самое главное для человека – быть собой и оставаться в гармонии с собой. Поступайте так, как вы чувствуете. У вас будут ошибки, что-то не получится, кто-то над вами будет смеяться. Но поверьте, вы будете счастливее и обязательно добьетесь успеха, – сказал Вакарчук со сцены.

 

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Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)


Поклонники коллектива остались довольны выступлением любимой украинской группы, которая произвела фурор.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend
Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend / 8 фотографий

Фото: Atlas Weekend

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