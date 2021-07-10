9 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 выступила популярная украинская группа Океан Эльзы.

Выступление музыкального коллектива, возглавляемого Святославом Вакарчуком, состоялось на ВДНХ в 21.30.

Полянка возле сцены была переполнена людьми. Фанаты группы с восторгом приняли своих кумиров, подпевая в унисон и прыгая под драйвовые рифы.

За несколько часов до концерта Вакарчук призвал поклонников прийти заранее, чтобы группа успела сыграть все запланированные песни, поскольку на фестивале действуют жесткие временные ограничения.

— Самое главное для человека – быть собой и оставаться в гармонии с собой. Поступайте так, как вы чувствуете. У вас будут ошибки, что-то не получится, кто-то над вами будет смеяться. Но поверьте, вы будете счастливее и обязательно добьетесь успеха, – сказал Вакарчук со сцены.

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Поклонники коллектива остались довольны выступлением любимой украинской группы, которая произвела фурор.

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Группа Океан Ельзы выступила на сцене Atlas Weekend / 8 фотографий

Фото: Atlas Weekend