Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) из списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, которым въезд в страну запрещен, заявил, что находится в Украине.

Государственная пограничная служба не подтвердила, но и не опровергли эту информацию.

— Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных лиц, они говорят о пребывании в Украине, как о свершившемся факте, что они находятся на территории Украины, — сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию Украинская правда.

Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

По данным источника УП, Валеев не пересекал границу Украины.

Накануне Моргенштерн обнародовал ролик со своей девушкой на фоне подсолнечного поля, написав, что их медовый месяц продолжается и они в Украине.