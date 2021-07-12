Участницы шоу Холостяк 11 стилист Александра Миколюк, бывшая порноактриса Анастасия и блогер Надин сходили на ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который проходил в Киеве.

Девушки весело провели время на концертах своих любимых музыкантов. Фото и видео поделилась на своей странице в социальной сети Instagram Александра.

Стилист написала в посте, что на Atlas Weekend она была со своими безумными друзьями. Девушки танцевали, пели и фотографировались на музыкальном фестивале. Бывшая порноактриса Анастасия прокомментировала, что это было невероятно.

Александра надела черное платье с вырезами и черные босоножки. Настя предпочла бежевый топ с принтом, черные шорты с поясом и обувь с золотыми цепями.

Блогер Надин надела белый топ с юбкой такого же цвета с бахромой, а также бежевые ботильоны. Музыкальный фестиваль посетили много звезд и артистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Миколюк????Холостяк 11 (@manchkina5)

Среди них герой шоу Холостяк Михаил Заливако и его девушка Анна Богдан. Также Atlas Weekend посетила украинская блогер София Стужук, которая недавно сделала пластическую операцию груди.

Фото: Александра Миколюк