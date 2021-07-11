Экс-Холостяк Макс Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун

Главный герой 10-го сезона шоу Холостяк Макс Михайлюк и его возлюбленная — модель Даша Хлыстун — официально поженились.

Фото регистрации брака опубликовали в Instagram.

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Молодые были одеты повседневно: Хлыстун — в белое платье с декольте и сандалии-гладиаторы, а Михайлюк — в белую футболку, синие джинсовые шорты и белые кеды.

На событие они взяли свою маленькую дочь Ариану в коралловом платье с цветочным принтом.

В ЗАГСе с Дашей и Максом были также их друзья.

Кроме того, церемонимейстер Юлия Кряжева, которая расписала пару, в Instagram опубликовала фотографию с новоиспеченным супругам.

— Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений… Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара! Честь выполнять официально дела амурные именно таким, — написала Кряжева под фото.

Отметим, что отношения Михайлюка с Хлыстун завязались сразу после проекта Холостяк. Они познакомились в Instagram. Максим первый написал девушке. Через некоторое время они начали встречаться и жить вместе, а 27 апреля у них родилась дочь.