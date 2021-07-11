10 июля на сцене фестиваля Atlas Weekend 2021 выступил главный западный хедлайнер нынешнего года – Fatboy Slim.

Король биг-бит покорил многочисленных поклонников танцевальными хитами, которые известны всему миру.

Британец удивил поклонников видеорядом, использовав знаменитое выступление юной активистки Греты Тунберг на климатическом саммите ООН, которое прославило ее во всех странах.

Речь Греты была наложена на музыку Fatboy Slim на фоне визуального сопровождения.

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Послушать и потанцевать под зажигательную смесь фанка, ритм-энд-блюза и хип-хопа пришло много поклонников творчества британца.

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Зрители снимали выступление на свои мобильные телефоны и делились записями в социальных сетях. Безудержно танцевали возле сцены как молодежь, так и ностальгирующая публика.

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Безудержные танцы и оригинальный видеоряд: Fatboy Slim зажгли на Atlas Weekend / 5 фотографий

Фото: Atlas Weekend