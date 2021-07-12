Рэпер Серега во время концерта в Беларуси обнялся с Лукашенко

Хип-хоп исполнитель Серега выступил на концерте, во время которого артист выразил поддержку самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста, — Ред.) публично обнял Лукашенко и пожал ему руку.

По данным белорусского государственного информагенства, таким образом певец решил проверить на прочность рукопожатие самопровозглашенного главы государства.

Видеозапись с концерта в Беларуси попало в интернет. На видео видно, что артист дважды обнялся с Лукашенко. Также хип-хоп исполнитель о чем-то говорил с Лукашенко, отсунув микрофон в сторону.

Для этого рэпэр специально спустился со сцены и сам подошел к самопровозглашенному президенту Беларуси. Ранее Серега сообщил общественности о своем желании получить украинское гражданство.

Об этом он заявил в эфире одного украинского телешоу. По его словам, ему хорошо в Украине, поскольку это государство ассоциируется у него со свободой. В то же время именно здесь он встретил мать своих детей, а также в Украине живет много родственников, среди которых его родной дядя.

Фото: БелТа